O socialista e presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, considera que a líder do CDS, Assunção Cristas, "está desfasada com aquilo que é o sentimento fundamental do país".

No espaço de debate do programa "As Três da Manhã" esteve em análise a entrevista concedida à Renascença pela líder do CDS.

Medina considera que Cristas não responde à pergunta "os portugueses estão a viver melhor ou pior", sendo que o sentimento do portugueses "é que o país está melhor do que estava".

Já o professor universitário João Taborda da Gama considera que "o CDS tem o que o PSD não tem: um programa eleitoral com propostas concretas".