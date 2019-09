Haas confirma Magnussen e Grosjean em 2020

A Haas anunciou, esta quinta-feira, que vai manter Kevin Magnussen e Romain Grosjean para a temporada 2020 de Fórmula 1, colocando ponto final nos rumores da possível contratação de Hulkenberg.

O alemão está fora da Renault e procura um assento para a próxima época, com várias associações à Haas. No entanto, Guenther Steiner, chefe da equipa, explicou o motivo para continuar com a dupla de pilotos para uma quarta temporada consecutiva.

"A experiência é um dos pilores da Haas, e com o Grosjean e o Magnussen em 2020 continuamos com dois pilotos que nos dão uma boa plataforma de crescimento. Já conhecem como trabalhamos e nós sabemos o que eles podem dar atrás do volante. 2019 tem sido uma época difícil, mas será uma experiência que nos permitirá melhorar em 2020", disse.

Grosjean está com a equipa desde a sua formação, em 2016, sendo que "K-Mag" juntou-se na época seguinte. No entanto, os maus resultados desta temporada apontavam para a saída do piloto francês, que soma apenas oito pontos.

A Haas ocupa a nona posição da classificação geral de construtores, com 26 pontos, enquanto que na última época foi a quinta melhor equipa, com 93 pontos.

Fecham-se portas para Hulkenberg

Com a confirmação da Haas, as possibilidades de Hulkenberg de conseguir um lugar para a próxima temporada encurtam-se. Apenas a Alfa Romeo, Red Bull, Toro Rosso e Williams ainda não confirmaram os planos para a próxima época, sendo que as portas da Ferrari, McLaren, Merecedes, Racing Point, Renault e Haas estão já fechadas