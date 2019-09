Portugal sobe ao quinto lugar do "ranking" FIFA

A seleção portuguesa subiu ao quinto lugar do "ranking" FIFA, ultrapassando o Uruguai.

Portugal retomou a quinta posição que perdeu na última atualização, a 25 de julho, ultrapassado pela equipa uruguaia após participação na Copa América. A subida surge na sequência das duas vitórias a contar para a qualificação para o Europeu 2020, frente à Sérvia e Lituânia.

A equipa de Fernando Santos soma agora mais 12 pontos do que na última atualização, 1643, e está a 109 da líder, Bélgica. No "top-3", a França ultrapassou o Brasil no segundo posto.

A Espanha continua em recuperação. A "La Roja" escalou mais duas posições e ocupa agora o sétimo posto. A Holanda está também a recuperar posições na hierarquia mundial, tendo subido três lugares para a 13ª classificação.

Confira o "top-10" e os pontos das seleções:

1. Bélgica, 1752

2. França, 1725

3. Brasil, 1719

4. Inglaterra, 1662

5. Portugal, 1643

6. Uruguai, 1639

7. Espanha, 1631

8. Croácia, 1625

9. Colômbia, 1622

10. Argentina, 1614