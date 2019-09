Cristiano Ronaldo diz que passou fome e recorda funcionárias que o ajudaram

A entrevista do apresentador britânico Piers Morgan a Cristiano Ronaldo foi para o ar na terça-feira, no programa "Good Morning Britain", no canal ITV. O jogador aproveitou para recordar momentos da sua infância, quando treinava na Academia do Sporting.

Quando tinha cerca de 11 ou 12 anos, depois dos treinos ou dos jogos, CR7 recorda que ia com os colegas a uma cadeia de fast food internacional pedir hambúrgueres que sobravam.

Agora, quer tentar encontrar as funcionárias que o ajudaram, quando os recursos financeiros eram escassos, para lhes retribuir a ajuda. "Quando era miúdo, com uns 12 anos, não tinha dinheiro. E vivia com outros jovens jogadores provenientes de outras zonas do país. Era um período complicado, sem a família por perto. Por voltas das 10h00 ou 11h00, tínhamos fome e havia um McDonald's por perto", drescreve.

"Estava lá sempre a Edna e duas outras raparigas. Nunca mais as encontrei, perguntei por elas às pessoas em Portugal, mas o espaço fechou. Mas se esta entrevista puder ajudar a encontrá-las eu ficaria muito feliz, porque quero convidá-las a vir a Turim ou Lisboa para jantarem comigo. Quero retribuir-lhes algo, nunca me esqueci desse momento", disse o capitão da Seleção Nacional.