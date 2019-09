Nem orçamentos, nem favoritismo, nem história. Leonel Pontes limpa o tabuleiro de jogo e aposta na imprevisibilidade

Leonel Pontes não liga a dados como a diferença de orçamentos e peso histórico na Europa entre PSV Eindhoven e Sporting, nem aponta favoritismo a qualquer uma das duas equipas. O treinador interino do Sporting aposta em escrever a história do jogo entre as duas equipas a partir do zero e arrancar a campanha na Liga Europa com uma vitória.

"No futebol, quando entram duas equipas em campo, não entram orçamentos, nem passado. Já assistimos equipas em bons momentos de forma perderem jogos e equipas em pior momento de forma ganharem. Tudo depende da forma como encaramos o jogo. Este é um novo jogo, imprevisível. Acredito nos 50% para cada lado, independentemente da história do PSV. Vamos lutar com as nossas armas. Eles não podem ser melhores do que nós. Vamos correr, meter o pé, saltar, ser competitivos", afiançou o técnico, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

Pontes vincou que o peso do Sporting também não pode ser descurado, mesmo perante um anterior vencedor da Taça UEFA: "Não nos podemos esquecer da nossa história, um clube centenário com história da Europa, mesmo não tendo os títulos e dimensão do PSV nas competições europeias. Em campo são 11 contra 11 e jogamos no mesmo espaço."

Por isso mesmo, o treinador do Sporting sublinhou que o Sporting tem de assumir que, a par do PSV, é um dos favoritos a seguir em frente. Para tal, terá de "lutar por esse espaço e chegar o mais longe possível".

O PSV é uma equipa "com grande qualidade coletiva e grande poderio ofensivo, mas com algumas debilidades defensivas", típicas do futebol holandês. Ainda assim, o Sporting quer "criar surpresa no jogo e tentar equilibrar as forças", na estreia de Leonel Pontes na Europa.

Os leões entram na Europa na quinta-feira, às 17h55, no PSV Stadion, em Eindhoven, na Holanda. O PSV-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.