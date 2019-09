Luís Neto: "Entrámos naquela fase em que qualquer lance nos cria perigo"

Luís Neto reconheceu, esta quarta-feira, que o Sporting está com pouca confiança a nível defensivo. Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao PSV Eindhoven, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, o central português assumiu que os leões têm de aprender a fechar os caminhos da baliza.

O Sporting tem 12 golos sofridos em seis jogos oficiais, o que resulta num registo de dois golos sofridos por jogo. "Não é o melhor registo", admitiu Luís Neto, antes de explicar a fragilidade defensiva da equipa:

"Não se resume só à defesa. Não existe equipa que defenda só com quatro jogadores. Estamos a trabalhar com a consciência de que temos que fazer melhor. Não passa sequer pela qualidade dos jogadores em si, mas sim por algumas faltas de concentração. Muitas vezes, estamos muito confortáveis com aquilo que o jogo dá em momentos-chave e pensamos que não vai dar perigo na nossa baliza e entramos naquela fase em que qualquer lance e qualquer remate à baliza nos cria perigo. Temos de interpretar as situações e fechar a nossa baliza", vincou.

Mudar o rumo em Eindhoven



Luís Neto expressou vontade de começar a mudar essa situação já no jogo com o PSV, de modo a entrar com o pé direito na Liga Europa:

"Independentemente da competição, o Sporting tem de encarar todos os jogos para ganhar. Sem união, não teremos sucesso. Vejo o grupo muito unido, um grupo de trabalho bom e saudável, a encarar as dificuldades de frente. Vamos tentar dar uma alegria aos adeptos, demonstrar que somos uma boa equipa e começar bem a competição."

O central assinalou que os holandeses são "um adversário forte, com jogadores jovens e rápidos e com vontade, uma equipa de competições europeias e que está habituada a este tipo de jogos".

"Vai ser um grande embate entre duas grandes equipas. Espero que o Sporting consiga levar a melhor e fazer uma boa exibição", projetou.

Dança de treinadores não afeta



Luís Neto mostrou-se, ainda, pouco afetado com a mudança de treinador do Sporting, de Marcel Keizer para Leonel Pontes, frisando que os "jogadores de alto nível têm de estar preparados para as mudanças".

"Como profissionais, temos de dar a melhor resposta e trabalhar naquilo que obrigatoriamente temos de fazer melhor. Não é uma coisa que mexa com o grupo, no futebol todos estamos sujeitos a isto. Temos de estar focados e concentrados, porque o que importa é o Sporting", rematou.

Os leões terão oportunidade de mudar o rumo da equipa na quinta-feira, em Eindhoven, na Holanda. O PSV-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.