As dificuldades do compromisso de Leonel Pontes para com o Sporting

Leonel Pontes não esconde que a tarefa de treinar o Sporting, após a saída de Marcel Keizer, tem os seus desafios, nomeadamente o escasso tempo de que dispõe para implementar novas ideias.

"Quando se assume um compromisso e um projeto desta natureza, não é fácil. Temos de envolver os jogadores num compromisso coletivo, em que mudamos a forma de jogar e eles acreditam que é o caminho mais certo para seguir", explicou o técnico, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao PSG, para a Liga Europa.

A partir daí, "é treinador e tentar implementar ideias, com menos volume de trabalho, no pouco tempo" de que Pontes dispõe para trabalhar com os jogadores, seja "no campo, com imagens, em reuniões".

"Podemos alterar em função das características dos jogadores e do adversário, mas seguindo uma ideia muito concreta, porque quanto mais nos dispersamos, menos ideia temos. Estamos a conseguir um bocadinho todos os dias, a cada treino e a cada jogo", afiançou.

Aposta nos jovens começa já



Leonel Pontes também falou sobre Pedro Mendes, ponta-de-lança dos sub-23 que foi inscrito na Liga Europa e não no campeonato e que, agora, foi convocado para o jogo com o PSV. O treinador interino do Sporting assumiu que este não é "o melhor contexto" para lançar o jogador, mas que a oportunidade tem de ser dada, mais tarde ou mais cedo: