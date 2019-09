Zé Luís falha último treino antes do Young Boys

A ausência de Zé Luís é a grande novidade do treino do FC Porto, em véspera da receção ao Young Boys, para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O ponta-de-lança de 28 anos é o melhor marcador dos dragões neste arranque de temporada, com seis golos em sete jogos disputados, e estará em dúvida para a partida.

Para além de Zé Luís, Sérgio Oliveira também não esteve presente, já lesionado desde a partida entre FC Porto e Krasnodar, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Romário Baró, que falhou o jogo em Portimão por lesão, integrou a sessão, como já tinha feito na terça-feira.

A partir das 18h30, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do confronto europeu em conferência de imprensa. O jogo tem pontapé de saída marcado para quinta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.