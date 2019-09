Young Boys transfere jogador antes de defrontar o FC Porto

Um dia antes de defrontar o FC Porto para a Liga Europa, o Young Boys acertou a transferência de Gregory Wutrich para o Perth Glory, da liga australiana. O central suíço, de 24 anos, foi bicampeão pelo Young Boys, mas nunca foi um dos indiscutíveis da equipa.

Nas duas últimas épocas realizou 30 jogos e esta temporada entrou apenas num jogo, já nos minutos finais. Wutrich não viajou com a equipa para Portugal e já se prepara para vestir a camisola do Perth Glory. "Estava à procura de um novo desafio e aquilo que o treinador me falou da forma de jogar da equipa, que gosta de jogar a partir de trás, entusiasmou-me. Era exatamente aquilo que queria ouvir", diz o jogador, em declarações publicadas no site do seu novo clube.

Internacional pelas seleções jovens da Suíça, Wutrich ainda não soma qualquer jogo pela seleção principal. Com carreira feita no Young Boys, o defesa tem, ainda, uma passagem pelo Grasshoppers, em 2014/15. O central assina por uma temporada pelo Perth Glory. O campeonato australiano arranca em outubro.

Os campeões suíços defrontam o FC Porto, em jogo a contar a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, esta quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.