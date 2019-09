Sérgio prefere lutar pela Liga Europa a ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões

Sérgio Conceição garantiu, esta quarta-feira, que o objetivo do FC Porto é vencer a Liga Europa. Para o treinador portista, é, até, preferível lutar pelo título na prova inferior da UEFA a ser eliminado de forma precoce e sem hipótese de repescagem da Liga dos Campeões.

"Os objetivos do Porto passam sempre por ganhar todas as competições em que entra e esta não fugirá à regra. É mais difícil ganhar a Liga dos Campeões, mas no FC Porto temos um passado de conquistas nesse sentido. A Liga Europa não era a competição europeia em que queríamos estar, mas é nela que estamos. É preferível ir longe e lutar pela Liga Europa do que ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões", declarou o técnico portista, em conferência de imprensa.

Para chegar longe na Liga Europa, "é preciso começar já a ganhar" e, na quinta-feira, o Porto terá pela frente o Young Boys, campeão suíço. Sérgio Conceição assumiu favoritismo, mas pediu cautela à sua equipa:

"Temos de justificar todo o nosso historial nas competições europeias. O FC Porto é das três equipas com mais presenças na Liga dos Campeões. Teoricamente, é mais forte que o Young Boys. Essa diferença existe, mas tem de ser provada nos 180 minutos. Os jogos ganham-se lá dentro e são extremamente difíceis. Estamos à espera de um adversário difícil."

"Fragilidade emocional é ir à Luz e ganhar 2-0"



O FC Porto já teve, esta época, dois casos de resultados que fugiram ou iam fugindo das mãos, quando pareciam controlados. Questionado se o FC Porto sofre de alguma fragilidade emocional, Sérgio foi incisivo:

"Um exemplo da fragilidade emocional que temos foi ir à Luz e ganhar 2-0, num momento em que tínhamos começado mal o campeonato e tínhamos sido eliminados pelo Krasnodar [da Champions]."

Ainda assim, o treinador portista reconheceu que "há situações" em que o Porto tem de melhorar, "nomeadamente naquilo em que o Young Boys é mais forte". Sérgio garantiu que tem trabalhado nesse sentido.



Sobre possíveis mudanças no onze, Sérgio escondeu o jogo e avançou apenas que "prepara os jogos de acordo com a estratégia para o jogo, aquilo que é o adversário e o momento de forma dos jogadores".

A grande dúvida para o jogo é Zé Luís, que não treinou esta quarta-feira. Sérgio Conceição assumiu que ainda não sabe se poderá utilizar o avançado, que ainda não está totalmente recuperado. Porém, as entorses são "questão de horas", pelo que a hipótese não está posta de lado.

Os dragões entram em prova na Liga Europa na quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Young Boys terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.