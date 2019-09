Sérgio deixa recado a Nakajima. "Não basta ter contrato com o FC Porto, é preciso senti-lo"

Sérgio Conceição abordou, esta quarta-feira, o forte raspanete que deu a Shoya Nakajima, no final do jogo com o Portimonense, e deixou um recado incisivo ao japonês, sobre a dedicação e profissionalismo que exige a qualquer jogador que represente o FC Porto.

"São conversas nossas, difíceis ele fala japonês e eu português, mas tentamos comunicar, por isso é que ele está a ter aulas de português. Sabem da minha exigência, entrega e dedicação a 1000% a este clube. Não me peçam para não ter uma reação emotiva depois de uma resposta aos 98, a mim ou qualquer adepto do FC Porto. Depois para acabar com esta conversa, não basta ter contrato com o FC Porto. É preciso senti-lo. Mas seja o Nakajima, seja o Sérgio Conceição, sejam os tratadores de relva", frisou o treinador portista, em conferência de imprensa.

Sérgio vincou que, para representar o FC Porto, "há características primordiais e essas têm de estar sempre no dia-a-dia" no clube.

"Errar todos erram, eu sou o primeiro a errar. Errar um golo, um passe, um drible é normal. Mas há características que têm de estar presentes diariamente: ambição, dedicação, determinação, espírito de sacrifício, espírito com que se trabalha, isso para mim é fundamental", reforçou.

Sérgio Conceição fazia a antevisão do FC Porto-Young Boys, relativo à primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa e que está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.