Saidy Janko prepara a estreia "irónica" no Estádio do Dragão

Saidy Janko está entusiasmado por finalmente se poder estrear no Estádio do Dragão. No entanto, o jogador emprestado pelo FC Porto vai alinhar pela equipa do Young Boys, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

"É muito estranho e irónico. Se alguém me dissesse, há um ou dois anos, que isto iria acontecer, chamar-lhe-ia louco. Estou entusiasmado pelo jogo, por jogar no Dragão, mas neste momento estou focado em conseguir um bom resultado para o Young Boys. Obviamente que quero impressionar", disse, em declarações ao "Maisfutebol".

O lateral-direito de 23 anos foi contratado pelo FC Porto no arranque da época 2018/19, ao Saint-Étienne, por 2,2 milhões de euros, mas acabou por realizar poucos jogos. Seguiu-se um empréstimo ao Nottingham Forest e, esta temporada, regressou à Suíça, país de origem.

Sobre a passagem pelo clube portista, Janko acredita que não era um jogador pretendido por Sérgio Conceição: "Penso que houve um mal-entendido entre o presidente, o clube e o treinador, não sei. O treinador não apreciava a minha forma de jogar. Infelizmente, não tive a hipótese de mostrar o meu valor. O futebol é mesmo assim, não guardo mágoa. A primeira vez que soube que podia sair do FC Porto foi através dos jornais. Um amigo meu mostrou-me um artigo que dizia que Conceição não me queria. Dois ou três dias depois, o treinador disse-me que não ficava no plantel".

Desde a chegada de Janko, o FC Porto contratou Manafá e Saravia para a posição. Esta temporada, a integração na pré-época nem sequer foi discutida: "Essa opção nem se colocou. Quando acabou a época, ligaram-me do FC Porto a dizer para arranjar um clube para esta época"

Esta quinta-feira, FC Porto recebe Young Boys na Liga Europa, e Janko não esconde que os dragões são amplamente favoritos para a partida.

"Vai ser muito muito difícil. O FC Porto é uma das melhores equipas da Europa, demonstrou-o ano passado na Liga dos Campeões. Fizeram uma campanha inacreditável. O FC Porto é favorito, mas nós não temos nada a perder", rematou.