FC Porto lamenta silêncio de Conselho de Arbitragem em casos envolvendo Benfica

O FC Porto já reagiu ao caso do vídeoárbitro, que pediu desculpa pelo erro no jogo dos dragões contra o Portimonense.

Através do Twitter, o diretor de comunicação dos azuis e brancos lembra três situações do Benfica na época passada.

"O Conselho de Arbitragem pôs hoje Vasco Santos a reconhecer que errou ao validar como VAR o penálti do Portimonense-FC Porto, mas ainda não teve tempo de pedir o mesmo aos árbitros das três últimas saídas do Benfica no passado campeonato", escreveu Francisco J. Marques.

O diretor de comunicação do FC Porto estranha este silêncio: "Esta oficialização do erro em Portimão em contraponto ao silêncio após as falhas nos jogos que atribuíram o último campeonato é especialmente grave se compararmos a quantidade de erros e a influência na competição".

Nas publicações seguintes, Francisco J. Marques deixa uma dúvida: "Estes erros entregaram o título e o Conselho de Arbitragem não teve tempo de pedir a gravação de vídeos de mea culpa, ou então não considerou estes casos erros, o que será ainda mais grave".

O vídeoárbitro Vasco Santos assume o erro no Portimonense – FC Porto. Depois de analisar, com calma, admite que a bola só tocou no peito do atleta algarvio e, por isso, não havia grande penalidade a favor dos dragões.