Atenção, FC Porto. "Young Boys é uma excelente equipa"

João Paiva, treinador do FC Dietkom, da Suíça, considera que o Young Boys, adversário do FC Porto na Liga Europa, "é uma excelente equipa". No entanto o treinador luso, sublinha que o adversário dos dragões "perderam alguns jogadores importantes", o que está a fazer com que o rendimento do Young Boys "seja menor" do que em épocas anteriores.

"O Young Boys é uma excelente equipa e que tem crescido muito nos últimos dois ou três anos. Viveu a desilusão da Liga dos Campeões, mas o mesmo aconteceu ao FC Porto. O clube perdeu quatro jogadores fundamentais, o Mbabu, Benito e Sow, que foram para clubes com melhores condições, e o capitão von Bergen, que terminou carreira. Têm feito falta à equipa, porque os novos jogadores, mesmo com qualidade, ainda estão no processo de adaptação à equipa", disse, em declarações a Bola Branca.