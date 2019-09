Eduardo Cabrita assume funções de secretário de Estado demissionário

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, vai assumir as competências que estavam nas mãos de Artur Neves, o secretário de Estado da Proteção Civil que esta quarta-feira pediu a demissão, horas após a Polícia Judiciária ter confirmado buscas no Ministério da Administração Interna e na Secretaria de Estado da Proteção Civil, devido ao caso das golas antifumo.

A informação consta de uma nota enviada à comunicação social e assinada pelo próprio primeiro-ministro e é justificada com “o fim próximo da legislatura”. Costa acrescenta ter aceitado “o pedido de exoneração do Secretário de Estado da Proteção Civil”, que já tinha sido comunicado pelo Ministério Administração Interna.

Para além disso, o governante deixa elogios a Artur Neves, considerando o seu “empenho pessoal” no Governo “determinante nos resultados obtidos em 2018 e até ao momento do corrente ano” no âmbito da sua secretária de Estado.

“Quero nesta ocasião agradecer a Artur Neves o contributo decisivo para a forma como decorreram e se implementaram as mudanças nas operações de Proteção Civil, especialmente na execução da reforma do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais”, sublinha-se.