André Ventura "firmemente convencido" de que vai eleger deputados na Madeira

O líder nacional do Partido Chega, André Ventura, em campanha na Madeira, manifestou a convicção de eleger deputados nas eleições regionais do próximo domingo.

“Tenho a certeza de que no domingo vamos eleger deputados e vai ser o início de um grande caminho para o Chega”, afirmou André Ventura esta quarta-feira, em frente à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Para André Ventura, “é evidente que há um enorme espírito de mudança na Madeira” e o Chega é “o único partido que representa essa mudança, que representa essa fratura e que representa essa rutura”.

Questionado pelos jornalistas sobre os resultados obtidos pelo partido nas sondagens, que dão conta que o partido não conseguira eleger um único deputado, André Ventura respondeu que “nós, como não valorizamos as sondagens quando nos eram muito favoráveis, também não valorizamos quando são desfavoráveis”.

O líder do Chega deu mesmo como exemplo que “nas europeias todos diziam que não íamos passar de 1% e tivemos 1,6%”.

“Estou firmemente convencido que vamos eleger não só aqui na ALM, como vamos eleger no Parlamento Nacional”, afirmou, realçando que o Chega é um “partido de rotura”, assente em “propostas ambiciosas”, como a redução do número de deputados e a criação de um regime fiscal específico para a Madeira.

A proposta do Chega para a Madeira aponta para uma redução do número de deputados de 47 para 22.

“As pessoas pensam que é exagerado. É rotura. É não ter medo das palavras”, vincou.

André Ventura participou numa arruada no centro do Funchal, promovida pela candidatura do Chega, encabeçada por Miguel Teixeira, que percorreu algumas ruas, entre o parlamento regional e o Mercado dos Lavradores.

Durante a caminhada, o momento mais peculiar surgiu quando o líder nacional do partido Aliança, Santana Lopes, em campanha pelo Funchal, se cruzou com o grupo do Chega, acabando os dois líderes nacionais dos partidos a cumprimentarem-se.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

Nas regionais de 2015, os social-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.