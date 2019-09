Tribunal volta a declarar inconstitucional lei das barrigas de aluguer

O Tribunal Constitucional (TC) considera que duas normas enviadas para fiscalização sobre as barrigas de aluguer violam a Lei Fundamental.

Em causa está o facto de as alterações aprovadas no Parlamento não admitirem que a gestante possa mudar de opinião e optar por ficar com a criança.



Os juízes consideram que as alterações limitam "a possibilidade de revogação do consentimento prestado pela gestante ao início dos processos terapêuticos de procriação medicamente assistida".

O TC explica que em causa está a "violação do direito ao desenvolvimento da personalidade da gestante".

“Ao abrigo do artigo 278 da Constituição da República, o Tribunal Constitucional pronuncia-se pela inconstitucionalidade das referidas normas por violação do direito ao desenvolvimento da personalidade da gestante, interpretado de acordo com o princípio do acordo da dignidade da pessoa humana e do direito de constituir família, em consequência de uma restrição excessiva dos mesmos.”

Os juízes anunciaram esta quarta-feira à tarde a decisão sobre a maternidade de substituição, uma parte da lei da procriação medicamente assistida que foi enviada para aquela instância judicial pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de agosto.

Esta foi a primeira vez que o Presidente da República recorreu ao Constitucional.

Marcelo chegou a promulgar a lei do Parlamento que previa, pela primeira vez, as chamadas barrigas de aluguer. Contudo, um grupo de deputados do CDS e do PSD pediu a fiscalização sucessiva da lei ao Tribunal Constitucional, que considerou o diploma inconstitucional por não prever um período de “arrependimento” por parte da gestante entre o nascimento da criança e a sua entrega aos “beneficiários”.

A lei voltou, então, à Assembleia da República, mas em comissão não foram feitas alterações substanciais nesse ponto, o que levou o Presidente a enviar a lei para o TC.

[notícia atualizada às 19h04]