Ryanair deixa de ligar Porto e Lisboa em outubro

A Ryanair, companhia aérea irlandesa de baixo custo, vai deixar de fazer a ligação entre Porto e Lisboa a 25 de outubro, por “razões comerciais”, confirmou esta quarta-feira fonte da empresa à Renascença.

Esta decisão torna a TAP a única companhia a realizar estes voos. Em abril, a Ryanair – que tem vários cortes previstos para as próximas semanas – já tinha reduzido a operação entre as duas cidades, de 19 voos por semana para apenas seis.

Na nota enviada à Renascença, a empresa sublinha que “irá operar 57 rotas a partir do Porto e 30 a partir de Lisboa no inverno de 2019”.

TAP reforça oferta

Em agosto, a TAP já tinha anunciado que iria reforçar as ligações diárias entre as duas principais cidades portuguesas. Atualmente, a TAP tem 13 voos diários, a chamada “ponte aérea”, com partidas entre as 5h00 e as 23h00.

A Renascença procurou saber junto da operadora aérea portuguesa se será necessário um reforço da operação para fazer parte a uma procura previsivelmente superior, mas a TAP declinou fazer comentários.

Os tripulantes da Ryanair em Portugal estiveram cinco dias em greve em agosto, alegando que a empresa incumpre “com as regras impostas pela legislação portuguesa, nomeadamente no que respeita ao pagamento dos subsídios de férias e de Natal, ao número de dias de férias e à integração no quadro de pessoal dos tripulantes de cabine contratados através das agências Crewlink e Workforce”.