Refeições e exames vão assegurar necessidades alunos com diabetes

A partir deste ano letivo, as escolas passam a ter de garantir horários de refeições compatíveis com as necessidades das crianças com diabetes tipo 1.

Esta quarta-feira, a Direcção-Geral de Saúde lança o 1.º Manual “Crianças e Jovens com Diabetes Tipo I na Escola – Manual de Apoio aos Profissionais de Saúde e de Educação”, apesar de existirem orientações para o acompanhamento destas crianças desde 2016.

As escolas vão ter de assegurar horários de refeições compatíveis com as necessidades das crianças e ajustar as condições em que são realizados exames nacionais e provas de aferições.

Segundo uma nota da DGS, a criação deste manual reúne respostas a questões e dúvidas, fundamentais para trazer tranquilidade. “Pelas exigências e especificidades próprias, a diabetes “cria alguma ansiedade e preocupação na comunidade escolar. O planeamento da atividade física, a alimentação e a terapia com insulina geram dúvidas e inquietações, quer aos pais e encarregados de educação, quer aos professores e restante comunidade.”

Este ano também está previsto a entrega gratuita de bombas de insulina a todos os jovens até aos 18 anos, que tenham essa indicação clínica, de pois de em 2018 terem sido abrangidas crianças até aos 14 anos.

Existem cerca de 3.327 crianças e jovens, até aos 19 anos, com esta doença.