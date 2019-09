Colisão entre autocarro com 52 estudantes e veículo faz um ferido grave

Uma colisão entre um autocarro de transporte de estudantes e um veículo de passageiros provocou esta quarta-feira um ferido grave, que seguia nesta última viatura, no concelho da Covilhã, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Os 52 estudantes, com idades entre os 14 e os 19 anos, escaparam ao acidente sem ferimentos, já que o ferido grave é um ocupante do veículo de passageiros, que ficou encarcerado e foi depois transferido para o hospital da Covilhã, disse a mesma fonte.

O autocarro fazia a ligação entre Barco e Covilhã e o acidente ocorreu às 8h00, na estrada nacional 230.

No local, estiveram os bombeiros da Covilhã, com dois veículos e sete elementos. Foi ainda chamada a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) e uma ambulância de suporte básico de vida (SBV) do INEM, além da GNR.

Os estudantes acabaram por seguir viagem para a Covilhã, que o autocarro não sofreu danos consideráveis.