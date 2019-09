Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O Mundo a Três Dimensões

Se costuma fazer compras online, saiba o que vai mudar na hora de pagar

18 set, 2019 • Marta Grosso , com sonorização de Paulo Teixeira

Se costuma fazer compras pela internet, vai gostar de saber que está a ser preparada uma maneira mais rápida de fazer o pagamento. A iniciativa é da União Europeia e pretende facilitar não só as compras online, como as que fazemos nas lojas físicas, mas com cartão.