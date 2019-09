Incêndio em escola da Libéria mata pelo menos 27 crianças

O fogo deflagrou ao final de terça-feira numa escola dos subúrbios de Monróvia, a capital do país, segundo informações avançadas pelo Presidente da Libéria, George Weah, no Twitter.

Inicialmente, a polícia falou em pelo menos 30 crianças mortas no incêndio, revendo depois o balanço para 27. Dois sobreviventes já foram transportados para o hospital, adiantou Moses Carter.

"As crianças estavam a aprender o Corão quando o deflagrou o fogo", avançou o porta-voz da polícia, Moses Carter. O responsável adiantou que o incêndio teve origem num curto-circuito e garantiu que o incidente já está sob investigação-

"As minhas preces vão para as famílias das crianças que morreram ontem à noite na Cidade de Paynesville", avançou o chefe de Estado. "Esta é uma altura difícil para as famílias das vítimas e para toda a Libéria."