Espanha. Dois mortos em acidente com avião da Força Aérea ao largo de Múrcia

A notícia foi inicialmente avançada pelos serviços de emergência locais no Twitter.

Um avião da Força Aérea espanhola caiu esta quarta-feira de manhã no Mar Menor ao largo de Múrcia, provocando a morte das duas pessoas que seguiam a bordo do aparelho.

"O 112 recebeu uma dezena de chamadas a informar que um avião da Força Aérea caiu no Mar Menor, frente a San Javier", informam os serviços de emergência, adiantando que "estão no local". O presidente da região autónoma de Múrcia, Fernando López Mira, também já se deslocou para a zona do desastre, avança o jornal "La Verdad".

Também no Twitter, a Força Aérea espanhola começou por avançar que se trata de uma avioneta modelo Tamiz da academia daquele ramo das forças armadas.

Minutos depois, na mesma conta oficial, a Força Aérea confirmou que os dois tripulantes que seguiam a bordo do aparelho, um instrutor e uma aluna, perderam a vida.