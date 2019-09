João Sousa na 2.ª ronda do Open de São Petersburgo

João Sousa está na 2.ª ronda do Open de São Petersburgo. O número um nacional, 64 do mundo, venceu Jozef Kovalik, em dois sets, por duplo 6-2.

O tenista português era favorito diante do eslovaco, 206 do "ranking" ATP, mas desta vez confirmou-o em "court". Sousa consegue um triunfo no quadro principal de um torneio, depois de três derrotas sucessivas, no Open de Gstad, no Masters 1000 de Cincinnati e no US Open.

Na 2.ª ronda, João Sousa vai defrontar um "top-10". Pela frente terá Karen Khachanov. O russo é o nono do mundo e segundo cabeça-de-série do Open de São Petersburgo.