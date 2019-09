Já há bilhetes e programa para a Supertaça Europeia

Já há bilhetes à venda para a Supertaça europeia de hóquei em patins que vai ser disputada no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O torneio a quatro está agendada para o fim de semana de 28 e 29 de setembro.

Em ringue vão estar quatro equipas, duas portuguesas (Sporting e FC Porto, finalistas da Liga Europeia na época passada), Lleida e H. Sarzana (da Taça CERS).

Programa e preços

Meias-finais, 28 de setembro (€10 euros)

Lleida (Espanha) - FC Porto (Portugal), às 12 horas

Sporting (Portugal) - H. Sarzana (Itália), às 16 horas

A final, domingo 29 de setembro, será disputada às 17 horas e os bilhetes custam €12,5.

Os bilhetes já podem ser adquiridos no site oficial do Sporting e nas bilheteiras do Estádio José Alvalade (diariamente, das 10 às 20 horas).