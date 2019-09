Dragões e leões não se largam

FC Porto e Sporting goleiam e continuam empatados no campeonato nacional de andebol. A jornada completa-se no sábado.

ANDEBOL 5ª Jornada

Sporting 38-19 Avanca

O sérvio Ivan Nikcevic, do Sporting, foi o melhor marcador do encontro com 6 golos. Pelo Avanca, Nuno Carvalho e Gualter Futado foram os melhores marcadores da equipa nortenha, com 5 tentos.

FC Porto 32-26 FC Gaia

António Areia, do FC Porto, e Martim Costa, do FC Gaia, foram os melhores marcadores do encontro, ambos com 8 golos.

Jornada

Benfica - Madeira SAD

Boa Hora FC - Vitória de Setúbal

ABC - Sporting da Horta

Boavista - Belenenses

ADA Maia - Águas Santas

Classificação

1- FC Porto 15 pontos

2- Sporting 15

3- Benfica 10 (-1 jogo)

4- Belenenses 9 (-1 jogo)

5- FC Gaia 9

6- Madeira SAD 8 (-1 jogo)

7- ABC 7 (-1 jogo)

8- Vitória de Setúbal 6 (-1 jogo)

9- Boavista 6 (-1 jogo)

10- ADA Maia 6 (-1 jogo)

11- Avanca 6 (-1 jogo)

12- Boa Hora FC 5 (-2 jogos)

13- Águas Santas 5 (-2 jogos)

14- Sporting da Horta 5 (-2 jogos)