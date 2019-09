PCP propõe e todos concordam. Menos assinaturas para as iniciativas legislativas de cidadãos

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defende a redução do número de assinaturas necessárias para as iniciativas legislativas de cidadãos.

A proposta do líder comunista foi avançada esta quarta-feira, no debate das legislativas nas rádios, quando se debatia a temática da reforma do sistema político, e mereceu a concordância dos restantes líderes partidários

"Hoje, para se formar um partido, são precisas 7.500 assinaturas, mas uma iniciativa legislativa de um grupo de cidadãos precisa de ter 25 mil assinaturas", argumentou Jerónimo de Sousa.



"Isto está desiquilibrado", acrescentou o líder do PCP.