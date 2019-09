O debate da rádio em 12 imagens

Veja também:

Os líderes dos seis partidos atualmente com assento parlamentar debateram esta quarta-feira, durante duas horas, as ideias, medidas e propostas que têm desenhadas nos seus planos para as legislativas de outubro.

No debate da rádio, organizado e transmitido simultaneamente pela Renascença, a Antena 1 e a TSF, Catarina Martins (BE), Jerónimo de Sousa (PCP), António Costa (PS), André Silva (PAN), Rui Rio (PSD) e Assunção Cristas (CDS-PP) debateram assuntos como justiça e corrupção, simulando os lugares que pretendem ocupar.

Abaixo deixamos-lhes 12 fotografias do antes, durante e depois do debate da rádio.