O debate da rádio em 12 imagens

Os líderes partidários com assento parlamentar debateram, durante duas horas, as ideias, medidas e propostas que têm desenhadas nos planos eleitorais.

Da esquerda à direita, Catarina Martins (BE), Jerónimo de Sousa (PCP), António Costa (PS), André Silva (PAN), Rui Rio (PSD) e Assunção Cristas (CDS-PP) simularam os lugares que ocupam e procuram ocupar no Palácio de São Bento.

Atrás dos microfones, ficam as fotografias do antes, durante e depois do debate da rádio.