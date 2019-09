Costa foi o mais atacado mas poupou potenciais aliados. Cristas e Catarina lideraram nas críticas

Concordâncias, críticas e muitas interrupções. Assim foi o primeiro debate entre os seis líderes dos partidos com assento parlamentar, que uniu as três principais rádios de informação portuguesas -- Renascença, Antena 1 e TSF -- a poucas semanas das legislativas de 6 de outubro.

Entre ataques e elogios, foi António Costa quem venceu o prémio de notoriedade, em parte graças a Assunção Cristas. O líder do PS foi aquele que mais vezes foi mencionado nas intervenções dos oponentes, com um total de cinco referências.



O único candidato que não referiu o nome do primeiro-ministro durante todo o debate foi o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

E se é verdade que Costa foi o mais elogiado, é também um facto que foi alvo do maior número de críticas, sobretudo da parte de Cristas: a líder do CDS-PP liderou os ataques ao secretário-geral do Partido Socialista (PS).



Já os elogios a Costa vieram dos líderes do Partido Animais Natureza (PAN), do Bloco de Esquerda (BE) e do Partido Social Democrata (PSD), que ocupou o primeiro lugar da tabela na lista de partidos mais vezes nomeados, seguido do PS e PAN.

António Costa não arriscou e poupou a críticas os possíveis parceiros. Já Rui Rio foi menos calculista, chegando a alinhar-se por duas vezes a intervenções dos líderes do PAN e do PS: a primeira relativa à demografia e a segunda referente ao reforço dos meios de combate à corrupção.



Apesar de poupado por Costa, André Silva não escapou às críticas e foi Catarina Martins quem mais frisou a discordância com o PAN, numa clara tentativa de se distanciar do partido. Sim, do partido, porque a menção ao seu líder foi inexistente, uma característica que a distingue dos restantes líderes e que neste debate a aproximou de Jerónimo de Sousa.



Ambos os candidatos evitaram referências diretas aos adversários. Durante duas horas de debate, mencionaram apenas uma vez o nome de outro líder -- António Costa, no caso da coordenadora do Bloco de Esquerda, e Rui Rio, no caso do secretário-geral do PCP.



Há, no entanto, um traço que os separa. É que Catarina Martins não poupa nas referências aos partidos, enquanto Jerónimo de Sousa optou por não avançar com uma única dessas referências.



A bloquista foi, inclusivamente, aquela que mais vezes referiu o nome de uma força partidária oponente, totalizando 15 referências, na sua maioria para reprovar uma ação passada ou uma medida apresentada no programa eleitoral para estas legislativas.



E se Catarina Martins e Jerónimo de Sousa optaram por não pessoalizar o julgamento, André Silva e Assunção Cristas foram aqueles que mais o fizeram, como é visível no primeiro gráfico.

A imagem apresenta todas as críticas e elogios diretos aos candidatos durante o debate da rádio. Um cenário que sofre uma alteração significativa se adicionarmos à equação as menções ao respetivo partido.