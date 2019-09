Vídeoárbitro assume erro. “A bola apenas bateu no peito"

O vídeoárbitro de Vasco Santos assume o erro no Portimonense – FC Porto. Depois de analisar, com calma, admite que a bola só tocou no peito do atleta algarvio e, por isso, não havia grande penalidade a favor dos dragões.

Em declarações disponibilizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, Vasco Santos conta a sua versão dos acontecimentos.

“No momento em que o árbitro apita fiquei com a sensação que tinha havido ali situação para pontapé de penalti. O árbitro assinalou, fui analisar várias câmaras, a maior parte das câmaras deram-me indicação que a decisão do árbitro tinha sido a correta, mas depois de uma análise mais cuidada de várias câmaras é me apresentada uma câmara do lado oposto e aí suscitou-me algumas dúvidas se a bola tinha batido no peito ou no braço, pareceu-me que ela bateu no braço esquerdo, entre o braço e o peito e como não tive certezas de que a decisão do árbitro estivesse errada – conforme diz o protocolo – decidi não intervir”, disse.

Numa segunda fase, “analisando novamente o lance de uma forma mais tranquila, sem a pressão de ter de decidir, verifica-se efetivamente que a bola apenas bateu no peito, de uma forma clara”.

O FC Porto venceu 3-2 ao Portimonense.