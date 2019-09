Toni Martínez quer conquistar pontos em Alvalade

Toni Martínez, ponta-de-lança do Famalicão, admite que o Sporting é favorito para o próximo embate da equipa minhota, em Alvalade, mas não esconde que a ausência de Bruno Fernandes, por castigo, é baixa de peso nos leões.

"Sem dúvida que tem muito peso. É um jogador com uma capacidade enorme, com muito peso no balneário, mas terão outros jogadores com qualidade. Sabemos que o Sporting é um dos grandes. Apesar de não estar num bom momento, eles são os favoritos. Vamos fazer o nosso jogo e tentar conseguir pontos", disse, em declarações antes de mais um treino de preparação.

O avançado espanhol de 22 anos chegou ao Famalicão após passagens pelo Valência e West Ham. Na última época, esteve cedido ao Rayo Majadahonda e Lugo. Toni leva um golo marcado na I Liga, na primeira jornada, e destaca o bom arranque de temporada da equipa que lidera o campeonato.

"O balneário está tranquilo e contente pelo início de campeonato. Vamos jogo a jogo. Não esperavamos este início, mas sabemos o potencial da nossa equipa e sabemos que podemos fazer coisas grandes. Não pensamos até onde podemos chegar, vamos jogo a jogo, disputamos todos como se fosse uma final, é esse o nosso segredo", acrescentou.

Adaptação positiva e luta pela titularidade

Toni Martínez é um dos muitos reforços da equipa minhota, mas diz já estar adaptado à equipa: "Estou muito feliz aqui. Só estou há seis semanas, mas sinto-me muito bem, estou a ter a sorte de contar para o treinador apesar de muita concorrência. O golo deu-me muita confiança e estou tranquilo para estes jogos".

O espanhol disputa a titularidade com Anderson, que realiza a terceira temporada no clube e que considera um dos colegas mais chegados do plantel.

"O Anderson por acaso é um dos colegas com quem tenho melhor relação. Tudo depende do treinador e das escolhas dele. Nós treinamos e damos competência um ao outro", remata.