Benfica sem asas na Champions

A derrota do Benfica na primeira jornada da Liga dos Campeões é o grande destaque dos jornais desportivos nacionais desta quarta-feira.

O RB Leipzig venceu no Estádio da Luz, por 2-1, e os jornais reagiram desta forma: "Faltaram as asas", escreve o Record; "É outra conversa", diz A Bola, e "Champions n hora do recreio", aponta "O Jogo".

Os outros resultados da noite europeia, o interesse de Vítor Baía em substituir Pinto da Costa na liderança do FC Porto, e o duelo entre Juventus e Atlético de Madrid desta quarta-feira são os outros destaques das manchetes dos jornais.