Ronaldo e Félix empatam a dois golos sem marcar

O Atlético de Madrid de João Félix e a Juventus de Cristiano Ronaldo empataram, por 2-2, em Madrid, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Após uma primeira parte sem golos, Cuadrado e Matuidi adiantaram os italianos, com golos aos 48 e 65 minutos. Contudo, os espanhóis recuperaram, por intermédio de Savic, aos 70 minutos, e Herrera, ex-FC Porto, que coroou a estreia pelo Atlético com um golo já no minuto 90.

Destaque, ainda, para Daniel Podence, que marcou no empate caseiro do Olympiacos diante do Tottenham, também por 2-2. A equipa de Pedro Martins também teve José Sá e Rúben Semedo no onze inicial.

No outro jogo grande da noite, o Paris Saint-Germain recebeu e bateu o Real Maadid, por 3-0. Di María bisou, com golos aos 14 e 33 minutos. Meunier completou a goleada, com um golo ao minuto 91.

Grupo A



Club Brugge 0-0 Galatasaray

PSG 3-0 Real Madrid

Grupo B

Olympiacos 2-2 Tottenham

Bayern Munique 3-0 Estrela Vermelha

Grupo C

D. Zagreb 4-0 Atalanta

Shaktar Donetsk 0-3 Manchester City

Grupo D

Atlético Madrid 2-2 Juventus

Bayer Leverkusen 1-2 Lokomotiv Moscovo