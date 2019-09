Campeão europeu cai logo à primeira em Nápoles

O Liverpool iniciou a defesa da Liga dos Campeões conquistada na temporada passada com uma derrota, por 2-0, no terreno do Nápoles.

Mertens, aos 82 minutos, de grande penalidade, e Llorente, aos 92, deram a vitória à equipa de Ancelotti.

No outro jogo do grupo E, o Salzburgo goleou o Genk, por 6-2. Haland, norueguês de apenas 19 anos, tornou-se o primeiro adolescente de sempre a marcar um "hat-trick" na Champions.

Os austríacos lideram o grupo, com três pontos, os mesmos do Nápoles. Em terceiro, está o Liverpool e, em último, o Genk, ambos sem pontos.

Valência vence em Stamford Bridge

O Valência surpreendeu o Chelsea, em Londres, com uma vitória por 0-1. Rodrigo marcou o único golo da partida, Gonçalo Guedes não saiu do banco.

Também no grupo H, o Ajax, semi-finalista na época passada, recebeu e bateu o Lille, por 3-0, que teve José Fonte e Renato Sanches no onze e Xeka como suplente utilizado.

Os holandeses estão no primeiro lugar do grupo, com três pontos, os mesmos do Valência. O Chelsea surge em terceiro, sem qualquer ponto, tal como o Lille, que é último classificado.

Barcelona travado em Dortmund, Inter empatado em casa

O grupo F trouxe um dos resultados mais surpreendentes da jornada.

O Inter de Milão cedeu um empate diante do Slavia de Praga, por 1-1. Olayinka instalou a surpresa, ao marcar o golo dos checos, aos 63 minutos. Barella salvou os italianos, ao fazer o empate ao minuto 92.

O Borussia Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, travou, em Dortmund, o Barcelona, que teve Nélson Semedo no onze, com um nulo. O resultado podia ter sorrido aos alemães, mas Reus falhou um penálti.

As quatro equipas estão empatadas no grupo F, cada uma com um ponto.

Lyon e Zenit "ajudam" Benfica



No grupo G, do Benfica, o Lyon foi surpreendido, em casa, pelo Zenit, com um empate a uma bola. Azmoun adiantou os russos, ao minuto 41, e Depay empatou, de penálti, ao minuto 51.

Resultado que aligeira a derrota do Benfica, em casa, diante do Leipzig, por 1-0.

Feitas as contas, o Leipzig lidera o grupo, com três pontos. Em segundo e terceiro, surgem Zenit e Lyon, cada um com um ponto. O Benfica está em último, sem pontos.