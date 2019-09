Braga não tem segredos para Rúben Neves

O Braga vai defrontar o Wolverhampton e não poderá contar com o fator surpresa. Com vários portugueses no plantel e na equipa técnica, o clube inglês está totalmente preparado para o desafio de arranque da fase de grupos da Liga Europa.

"O Braga é um dos grandes de Portugal e estão sempre na Europa. Temos muito informação sobre eles. Será um jogo difícil. É um jogo grande e importante. Temos um grande ambiente no nosso estádio e os nosso fãs estarão connosco. Daremos o máximo para vencer", sublinha o internacional português, em conferência de imprensa.



Wolverhampton na penúltima posição da Premier League

O jogo desta quinta-feira surge numa altura em que os Wolves desesperam por um triunfo. A equipa conseguiu a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa, depois de passar de três eliminatórias, mas ainda não ganhou na Premier League e ao fim de cinco jornadas ocupa a penúltima posição.

"Não tem sido um arranque fácil. Tivemos os jogos da qualificação na Liga Europa e a Premier League é o melhor campeonato do mundo. Temos de voltar às vitórias o mais rápido possível e colocar os Wolves onde merece", diz Rúben Neves, sem relacionar a má forma interna com o facto de a equipa este ano estar a competir na Europa.

"Acho que não tem nada a ver com cansaço. Estamos habituados a fazer vários jogos num curto espaço de empo. Penso que o facto de estarmos a jogar a Liga Europa nada em a ver com a nossa posição no campeonato. Temos confiança dos adeptos e do treinador", conclui.

Além de Rúben Neves, o plantel do Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, conta com Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota. O Wolverhampton-Braga, jogo da primeira jornada do Grupo K da Liga Europa, está marcado para as 20h00 desta quinta-feira.