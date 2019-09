Ancelotti brinca com Klopp. "Quem perde com o Nápoles, ganha a Liga dos Campeões"

Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp foram apanhados pelas câmaras televisivas a rir-se, no final da partida da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões entre Nápoles e Liverpool, no San Paolo, que culminou com a vitória da equipa italiana por 2-0.

No final da partida, Ancelotti foi questionado o motivo dos risos e o técnico italiano não escondeu a conversa.

"Rimo-nos, porque lhe disse que para estar descansado, porque quando se perde em Nápoles, ganha a Liga dos Campeões", disse. +-

Na realidade, na última temporada, o Nápoles também recebeu e venceu o Liverpool na fase de grupos da Champions, e os "reds" acabaram por vencer o troféu pela primeira vez desde 2005.