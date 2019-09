Debate da rádio. Assis diz que Rio foi "subvalorizado" e que "o país vai ter que contar" com ele

O eurodeputado Francisco Assis considera, no rescaldo do debate das legislativas na rádio, que decorreu esta quarta-feira, que Rui Rio não conseguirá ganhar as eleições ao PS e a António Costa, mas sairá desta campanha reforçado como ator a ter em conta na vida política nacional.

"Ele estava subvalorizado, foi muito mal tratado, principalmente pela Direita. Aliás, ele tem na Direita, não na Esquerda, os seus maiores adversários", diz Assis.

Para o eurodeputado socialista, "Rui Rio é uma personalidade com quem o país vai ter que contar, quando havia a ideia de que iriaa ter uma derrota eleiotral esmagadora e desaparecer da vida política nacional".

"Vai perder, mas está e impor um estilo e uma imagem que lhe vão dar uma palavra a dizer na vida pol portuguesar", remata Assis.

Por sua vez, o outro comentador residente da "Casa Comum", Paulo Rangel, aponta Rio como ganhador do debate destas quarta-feira.

"Dizer de forma clara quem ganhou um debate a seis e em rádio é bastante mais difícil do que num debate a dois, mas nas prestações mediáticas tradicionais, Rui Rio tem estado francamente bem e muito melhor do que António Costa", considera Rangel.

O eurodeputado do PSD diz-se "impressionado" pelo facto de Costa, em vários debates, "descer ao detalhe técnico", algo "revelador de falta de visão global".

Rio "maximalista"

Sobre as matérias em debate nas ondas hertzianas, esta quarta-feira, Rangel concorda com a ideia de Rio de que os jornalistas têm de ser responsabilizados em matéria de violação do segredo de justiça, embora veja a proposta do seu líder como "maximalista".

"Sou muito sensível ao que diz o doutor Rui Rio, de que os jornalistas também têm uma responsabildiade. Só existe estímulo para que os operadores revelem informação em segredo de justiça se houver difusão. Só responsabilizando os violadores é que há forma de travar o problema. Mas é preciso uma soluçãio equilibrada. Talvez o doutor Rui Rio tenha uma visão maximalista, a minha é talvez mais moderada. Mas que há um problema, há."

Neste ponto, Francisco Assis considera que assiste a Rio razão "no diagnóstico", mas a "maior responsabilidade recai sobre os operadores judiciários" e "já existe legislação suficiente".

Sobre a delação premiada e a consagração do crime de enriquecimento ilícito, Assis mostra-se contra, enquanto Rangel assume ter posição diferente da do líder do seu partido. Quanto a Costa, Rangel acha-o "denagógico" e remata: "Costa tem uma má relação com a Justiça."