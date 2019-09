Toni. Nada está perdido no Benfica, mas "houve alterações a mais"

Toni considera que houve "mexidas" a mais na equipa do Benfica, que perdeu por 2-1 frente ao RB Leipzig, na abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em Bola Branca, o antigo jogador e treinador das águias lembra que os alemães também jogaram no fim de semana passado, empatando contra o Bayern de Munique, e não alteraram profundamente o seu "onze" para o embate da Luz. Toni fala de uma "entrada em falso", que - no entanto - não é irremediável, visando o que falta jogar da chamada prova milionária.

"Entrar a perder numa competição curta como esta e num grupo muito equilibrado, não é bom sinal. Não está hipotecado um dos objetivos da época, mas a tarefa ficou mais difícil. É uma entrada em falso. O adversário que tivemos pela frente é bom, difícil, mas com o qual o Benfica poderia ter discutido o jogo mais do que discutiu", começou por dizer.

E encontra somente no adversário a explicação para este desaire? "Acho que houve alterações a mais, feitas na equipa. E quando assim é olhamos para o adversário que, jogando com o Bayern [no passado fim de semana, na Bundesliga], fez apenas uma alteração", argumenta o ex-técnico encarnado, que - por outro lado - encontra motivos para sorrir com a estreia absoluta do lateral direito Tomás Tavares, de 18 anos, proveniente da equipa B.



"Deixou boas indicações, é um jovem com um potencial enorme. Pode afirmar-se como boa alternativa para o lado direito. Esta exibição é das coisas positivas que se podem retirar deste jogo", sublinha Toni.