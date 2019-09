Taylor Swift anuncia primeiro concerto em Portugal

Taylor Swift vai atuar pela primeira vez em Portugal em 2020. O anúncio foi feito pela cantora norte-americana no seu site oficial, esta terça-feira. Swift vai subir ao palco durante a próxima edição do NOS Alive, a 9 de julho.

Este é o segundo nome a ser anunciado para o certame: os Da Weasel eram, até agora, detentores do único concerto já marcado para a próxima edição do festival, que decorre anualmente no Passeio Marítimo de Algés.

Na bagagem, Taylor Swift traz o seu sétimo álbum, 'Lover', acabado de estrear e de onde já foram extraídos os singles 'You Need to Calm Down', 'Me!' e 'Lover'.

O próprio festival também já confirmou a presença de Swift em Oeiras no próximo ano, informando que os bilhetes vão ser postos à venda no próximo sábado, 28 de setembro.