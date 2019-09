Mais de 200 objetos pessoais do chef Anthony Bourdain leiloados em outubro

Mais de 200 objetos pessoais do chef de cozinha Anthony Bourdain vão ser leiloados no próximo mês.

Quadros, peças de roupa e até uma faca personalizada da marca Bob Kramer, com um valor que pode atingir os 5.500 euros (seis mil dólares americanos), estão entre a lista de objetos selecionados, avança a CNN.

O valor da coleção completa pode chegar aos 364 mil euros (400 mil dólares), de acordo com Marilyn White, porta-voz da Lark Mason Associates, empresa contratada pela família de Bourdain para organizar o leilão.

Foram agendadas três exibições dos objetos - em Nova Iorque, Savannah, Geórgia e em New Braunfels, no Texas - mas o leilão vai decorrer online entre os dias 9 e 30 de outubro.

Do total arrecadado, 60% será para a família do apresentador e os restantes 40% revertem a favor da Anthony Bourdain Legacy Scholarship, no Instituto de Culinária da América. Esta bolsa de estudos é direcionada a estudantes internacionais inscritos em programas académicos de cozinha global ou culturas internacionais, durante um semestre.

O apresentador de televisão e chef de cozinha Anthony Bourdain morreu em a 8 junho de 2018, aos 61 anos.

Em julho de 2017 passou pelo Porto onde gravou um episódio do programa "Parts Unknown", "Viagem ao Desconhecido" na versão transmitida na televisão portuguesa.

Bourdain tornou-se uma das figuras mais conhecidas da gastronomia devido à abordagem descontraída nos seus programas, onde dava lições de gastronomia e da cultura onde estava.