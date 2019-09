Sporting tem "palavra a dizer" na Liga Europa

Marinho considera que o Sporting "tem uma palavra a dizer" na Liga Europa. Os leões estreiam-se na edição deste ano da prova da UEFA, quinta-feira, em Eindhoven, em casa do PSV.

Na opinião do antigo lateral sportinguista, em declarações a Bola Branca, a tarefa da equipa de Alvalade "não será fácil", mas há chances de sucesso.

"Não vai ser fácil. Não pelo momento do Sporting, mas por ser uma competição europeia e uma Liga Europa que está cada vez mais competitiva. O PSV está a dividir a liderança [no campeonato holandês] com o Ajax. É uma equipa fortíssima e joga em casa. O Sporting está em mudança, mas vai comportar-se como clube grande que é e como uma equipa que tem uma palavra a dizer nesta competição. O Sporting terá de tentar fazer o melhor jogo possível na Holanda, o que não vai ser fácil", adverte.

Marinho acredita que Leonel Pontes é o timoneiro indicado para o cargo de técnico principal do Sporting. No entanto, destaca a importância dos resultados e dá o exemplo recente de José Mourinho.

"Pela sua experiência, competência e trajeto merece estar no lugar em que está. Mas estará sempre refém dos resultados, veja-se o nosso grande Mourinho, também ele vítima dos resultados. Por isso, isto não muda para ninguém. Neste momento o Leonel é o homem certo para o Sporting e se os resultados o acompanharem, poderá continuar", termina.