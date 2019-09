Os maiores entram em campo

Trinta e duas equipas de diversos países do velho continente iniciam assim uma longa caminhada que só irá terminar em maio do próximo ano, tempo em que saberemos se o Liverpool é capaz de manter a liderança ou se, pelo contrário, passa o testemunho a uma equipa mais qualificada.

Nesta terça-feira temos um lote de oito jogos, dos quais é natural salientarmos aquele que irá colocar frente a frente o campeão português Benfica, e o atual líder do campeonato germânico, Leipzig. No entanto, merece igualmente destaque o embate entre o Nápoles e o campeão inglês, no qual o favoritismo do Liverpool vai ser fortemente posto à prova.

Mas será no dia seguinte que a primeira jornada da Champions verá a sua temperatura subir.

Jogam Paris Saint Germain-Real Madrid e Atlético de Madrid-Juventus.

Na cidade luz o Real Madrid terá o seu primeiro grande teste, pese embora a equipa francesa não pode apresentar algumas das suas principais vedetas como são os casos de Neymar, Cavanni e M’bapé.

E na capital espanhola registo para um confronto também com um sinal português.

De um lado, João Félix, a estrela que desponta, e do outro aquele que continua a ser, quanto a nós, o melhor jogador do mundo. Em ambos trata-se, também, de dois sérios candidatos ao título final.

No caso português, há boas razões para pensar que o Benfica pode esperar grandes dificuldades frente a uma equipa coesa, recheada de jogadores e qualidade, que ainda não perdeu no seu campeonato, e que no último fim-de-semana obrigou o Bayern a ceder um inesperado empate.

Atenção, pois, Benfica…