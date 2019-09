José Alberto Costa deixa alerta sobre o Young Boys. "É preciso não subestimar o adversário"

José Alberto Costa, treinador e antigo campeão nacional pelo FC Porto, alerta para o excesso de confiança para a partida frente ao Young Boys, no arranque da fase de grupos da Liga Europa. O Porto é favorito no seu grupo, mas na opinião de José Alberto Costa, a afirmação desse favoritismo passa por não facilitar.

"É importante não subestimar os adversários. O equilíbrio parece ser a tónica dominante mas, para mim, o FC Porto é favorito no grupo. Têm de caprichar nesta competição por forma a compensar a desilusão de não estar na Champions", disse, em declarações a Bola Branca.

A partida da Liga Europa surge após a vitória sofrida no terreno do Portimonense, por 3-2. O jogo terminou com Sérgio Conceição a repreender publicamente Nakajima, cuja entrada para jogo precedeu os dois golos sofridos pela equipa no espaço de apenas quatro minutos.



Para José Alberto Costa, Nakajima "pode não ter cumprido algumas indicações do treinador. É a explicação mais lógica para mim, como treinador. Deve ter dito para ele ter cuidado com alguma situação em termos defensivos ou ofensivos e o jogador não terá cumprido. A reação um pouco intempestiva do Sérgio Conceição advém do risco que o FC Porto correu em não ganhar e da tensão que o jogo teve".

Desnorte da parte final do jogo em Portimão sem reflexos futuros

José Alberto Costa, acha que o desnorte revelado nos últimos 15 minutos em Portimão não terá reflexos nos próximos desafios e encontra justificação na forma como Porto parecia ter o jogo ganho.



"A forma como o Porto se estava a impor no campo do adversário, a vencer por 2-0 e a controlar o jogo deu-lhes, se calhar, a ideia errada de que podiam descansar e pensar em compromissos futuros. Mas há um maior equilíbrio hoje em dia, todas as equipas têm as suas armas. Interpreto o que aconteceu naqueles 15 minutos como uma situação pontual, casual. Não significa mais do que isso porque, desde o que vi na Luz e em jogos mais recentes, o FC Porto está bem, está forte", considera o antigo internacional.

O jogo FC Porto-Young Boys, da primeira jornada do grupo G da Liga Europa realiza-se esta quinta-feira às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença.