FC Porto continua a preparar Young Boys com uma baixa

O FC Porto continua a preparar a receção ao Young Boys, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, apenas com uma baixa.

Sérgio Oliveira, que fez ginásio e treino condicionado, é o único nome presente no boletim clínico portista.



O plantel de Sérgio Conceição volta a treinar na quarta-feira às 10h30, igualmente no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social.

A partir das 18h30, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do confronto europeu em conferência de imprensa.