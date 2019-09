​Miguel Albuquerque pede maioria do PSD para uma “Madeira livre” de comunistas e bloquistas

O candidato do PSD às eleições legislativas da Madeira, Miguel Albuquerque, quer continuar a governar com estabilidade e alerta para a possibilidade de ser derrotado no parlamento por coligação de esquerda.



O cabeça de lista do PSD da Madeira nas legislativas regionais, Miguel Albuquerque, pediu, esta segunda-feira à noite no Caniçal, maioria absoluta, considerando que outro cenário seria trágico e acabaria com a autonomia.

“O PSD da Madeira enfrenta um combate contra os adversários da nossa autonomia, contra aqueles que, desde há muito, querem mandar na Madeira - o poder central de Lisboa – e, para tal, o nosso combate é contra os mandatários de António Costa, hoje, na Madeira”, afirmou Albuquerque, interrompido pelos aplausos de militantes e simpatizantes do partido.

Embalado pelos aplausos, o atual líder dos social-democratas e presidente do Governo regional radicalizou o discurso e sem referir o nome do candidato do Partido Socialista, afirmou que o “cavalheiro que está ao serviço de António Costa ainda ontem disse, para quem queria ouvir, que estava disposto a coligar-se com os comunistas do Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, para tomar o poder na Madeira”.

“Isto é muito sério. Nunca tivemos uma ameaça como esta. Este senhor não tem princípios, não tem programa, pode-se aliar com os comunistas e com os comunistas queques e radicais do Bloco de Esquerda, para fazer uma coligação negativa, mesmo que o PPD da Madeira ganhe as eleições”, alertou Albuquerque.