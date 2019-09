​CDU contra “jardinismo” de Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo

Foi no largo da igreja do Caniço, concelho de Santa Cruz, que o cabeça de lista da CDU às eleições legislativas na Madeira, Edgar Silva, apelou à mobilização e ao voto para dar um novo rumo à Madeira, afirmando que “a escolha está agora mais facilitada”.



“De um lado está Miguel Albuquerque e o PSD, que estão de braço dado no prolongamento do regime. Mas, agora, Paulo Cafôfo e o PS, com os elogios ao ‘jardinismo’, com os elogios quase fanáticos a Alberto João Jardim e ao ‘jardinismo’, vêm contribuir para uma demarcação dos pólos”, afirmou o candidato da CDU.

E, segundo Edgar Silva, há agora dois pólos: “há um pólo daqueles que elogiam o ‘jardinismo’ e que para o futuro querem mais ‘jardinismo’ para a região e, depois, há um outro pólo, uma outra via, que é a de quem luta pela alternativa e que há muito luta na Madeira por mais e melhor democracia”.

Edgar Silva citava a entrevista do candidato socialista ao Jornal Expresso, acusando-o de “elogios ao ‘jardinismo’” e de querer “mais ‘jardinismo’ para o futuro”.

“E nessa entrevista, o PS de Paulo Cafôfo fanaticamente elogia o Alberto João Jardim como o grande democrata e defende a continuação do regime e afirma que, no essencial, está profundamente identificado nos seus valores”, disse Edgar Silva, acrescentando que Paulo Cafôfo falou do antigo presidente do Governo Regional como “uma personalidade inigualável” e que “é impossível alguém sequer comparar-se com ele”.

O candidato da CDU não quer ouvir falar em geringonças na Madeira e, quando questionado pela Renascença, afirmou que a hora é de “mobilização e de fazer passar a mensagem, apelando ao voto em quem quer fazer uma rotura do regime”.

“E depois das eleições: Miguel Albuquerque ou Paulo Cafôfo?”, questiona, de novo, a Renascença. “Nós somos daqueles que estão do lado de quem luta por uma alternativa e, portanto, não há Paulo Cafôfo ou Miguel Albuquerque. Há Paulo Cafôfo e Miguel Albuquerque de braço dado, os que elogiam o ‘jardinismo’ e no outro pólo estamos nós, a CDU”, responde o cabeça de lista.

Depois de responder aos jornalistas, o candidato da CDU percorreu algumas ruas do Caniço, contactou com a população e distribuiu panfletos, ao mesmo tempo que gritavam as palavras de ordem “CDU, voto eu e votas tu” e “agora e sempre CDU está presente”.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

Nas regionais de 2015, os social-democratas seguraram a maioria absoluta – com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.