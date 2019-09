Estabelecimento Prisional de Lisboa. Recluso morre depois de atear fogo à cela

Morreu um recluso no Estabelecimento Prisional de Lisboa, na sequência de ferimentos sofridos durante o incêndio que ateou na própria cela.

Em comunicado, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais dá conta da morte do recluso, de 30 anos. "Ontem, dia 16 de setembro, cerca das 19h50 horas, um recluso da Ala E do Estabelecimento Prisional de Lisboa incendiou o colchão da sua cela, bem como algumas roupas pessoais", lê-se no comunicado.

A nota acrescenta que o fogo foi "imediatamente detetado" e extinguido com meios próprios do estabelecimento.

"A vítima foi imediatamente assistida por elementos dos serviços clínicos do Estabelecimento Prisional de Lisboa, tendo também sido acionado o INEM que observou e transportou o ferido para hospital do Serviço Nacional de Saúde, onde, infelizmente, veio a falecer pelas 1h15 horas desta madrugada", esclarece também a nota..

O comunicado adianta que estão a ser investigadas as possiveis motivações da ocorrêcia.