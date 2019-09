Arrendamento jovem. Estão abertas as candidaturas ao programa Porta 65

As candidaturas ao Programa Porta65 estão abertas. Os interessados a conseguir este apoio ao arrendamento podem registar-se até às 17h00 do dia 4 de outubro.



Podem candidatar-se os jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos (no caso de casais de jovens, um dos elementos pode ter até 37 anos).

Os interessados têm de reunir um conjunto de condições:

1. Ser titulares de um contrato de arrendamento para habitação permanente;

2. Não usufruam, cumulativamente, de quaisquer subsídios ou de outra forma de apoio público à habitação;

3. Nenhum dos jovens membros do agregado seja proprietário ou arrendatário para fins habitacionais de outro prédio ou fração habitacional;

4. Nenhum dos jovens membros do agregado seja parente ou afim do senhorio.

As candidaturas são realizadas através da internet, no Portal da Habitação, através da opção "Apresentar Candidatura" com o número de contribuinte e a senha de acesso à Autoridade Tributária.

Todos os candidatos do agregado jovem têm de aceder à plataforma com o seu NIF e respetiva senha e preencher, cada um, os seus dados pessoais.