Ambulâncias novas do INEM com problemas. Nove estão paradas

Quase metade das ambulâncias novas do INEM estão avariadas: dos 20 veículos entregues em abril, nove estão paradas, das quais cinco com problemas elétricos.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, as sirenes e as luzes de emergência desligam-se em andamento e há falhas de eletricidade para alimentar os dispositivos médicos.

O Instituto Nacional de Emergência Médica garante estar em articulação com a marca dos veículos "para verificar todas as situações que careçam de revisão e atualização".

O INEM adiantou que das nove viaturas inoperacionais por motivos diversos, incluindo um acidente, sete estão ao serviço na Região Norte, uma na zona de Lisboa e a última na Região do Algarve.



“Recebemos queixas diárias de técnicos por causa de ambulâncias com problemas e avarias”, descreveu ao jornal o vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.